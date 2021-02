Euro 2021 in Inghilterra? La vaccinazione di massa sarà decisiva (Di domenica 21 febbraio 2021) L’Europeo dell’estate 2021, pensato come itinerante, potrebbe tenersi nella sola Inghilterra: ecco il motivo della possibile scelta Gli Europei che si sarebbero dovuto tenere lo scorso giugno sono stati poi rinviati all’estate 2021 a causa dell’emergenza Coronavirus. Ad oggi non sembrano esserci dubbi sulla disputa del torneo. Come riportato dal Sunday Times la manifestazione inzialmente pensata come itinerante (e con lo start programmato a Roma) potrebbe tenersi nella sola Inghilterra per lo stato avanzato delle vaccinazioni. I dati riportano di una popolazione inglese vaccinata per il 30% e non è da escludere che a giugno tutti avranno ricevuto la loro dose aprendo anche ai tifosi negli stadi. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 febbraio 2021) L’peo dell’estate, pensato come itinerante, potrebbe tenersi nella sola: ecco il motivo della possibile scelta Glipei che si sarebbero dovuto tenere lo scorso giugno sono stati poi rinviati all’estatea causa dell’emergenza Coronavirus. Ad oggi non sembrano esserci dubbi sulla disputa del torneo. Come riportato dal Sunday Times la manifestazione inzialmente pensata come itinerante (e con lo start programmato a Roma) potrebbe tenersi nella solaper lo stato avanzato delle vaccinazioni. I dati riportano di una popolazione inglese vaccinata per il 30% e non è da escludere che a giugno tutti avranno ricevuto la loro dose aprendo anche ai tifosi negli stadi. Leggi su Calcionews24.com

