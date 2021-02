Derby all'Inter, Milan sconfitto 3-0 e ora a -4 (Di domenica 21 febbraio 2021) MilanO (ITALPRESS) – Il match per la testa della classifica va all'Inter, che batte 3-0 il Milan e va in fuga. La gara si mette subito bene per i nerazzurri, che partono forte e passano in vantaggio dopo cinque minuti: dopo un'azione insistita sulla parte destra dell'area di rigore, Lukaku mette in mezzo un cross preciso per la testa di Lautaro Martinez che lasciato solo dalla difesa rossonera supera di testa Donnarumma. Il Milan accusa il colpo e l'Inter continua a gestire la palla continuando ad attaccare e tenendo nella loro metà campo i rossoneri. Arriva un'occasione con un colpo di tacco di Ibrahimovic dopo una serie rinvii mancati della difesa Interista, ma è ancora l'Inter a spingere sprecando diverse ripartenze, soprattutto quando Lukaku liscia davanti a ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 febbraio 2021)O (ITALPRESS) – Il match per la testa della classifica va all', che batte 3-0 ile va in fuga. La gara si mette subito bene per i nerazzurri, che partono forte e passano in vantaggio dopo cinque minuti: dopo un'azione insistita sulla parte destra dell'area di rigore, Lukaku mette in mezzo un cross preciso per la testa di Lautaro Martinez che lasciato solo dalla difesa rossonera supera di testa Donnarumma. Ilaccusa il colpo e l'continua a gestire la palla continuando ad attaccare e tenendo nella loro metà campo i rossoneri. Arriva un'occasione con un colpo di tacco di Ibrahimovic dopo una serie rinvii mancati della difesaista, ma è ancora l'a spingere sprecando diverse ripartenze, soprattutto quando Lukaku liscia davanti a ...

