Covid, un green pass per i vaccinati in Israele: cos’e e come funziona (Di domenica 21 febbraio 2021) Cristina Martelli Molte attività in Israele saranno aperte solo per chi si è vaccinato contro il Covid19 o con test virale negativo; un app e certificati con codici a barre garantiranno l’accesso solo agli autorizzati Con la riapertura dei negozi, palestre, hotel e altri luoghi a partire dalla prossima settimana, gli israeliani dovranno dimostrare di essere stati vaccinati o guariti dal Covid19 prima di poter entrare nella maggior parte dei luoghi. Il commissario israeliano per la gestione del coronavirus, Nachman Ash, ha affermato che gli israeliani dovranno utilizzare un’app come prova o stampare certificati con codice a barre per dimostrare il loro stato. Secondo Channel 12, gli israeliani saranno in grado di scaricare l’app – che non è ancora attiva e funzionante – e inserire i ... Leggi su improntaunika (Di domenica 21 febbraio 2021) Cristina Martelli Molte attività insaranno aperte solo per chi si è vaccinato contro il19 o con test virale negativo; un app e certificati con codici a barre garantiranno l’accesso solo agli autorizzati Con la riapertura dei negozi, palestre, hotel e altri luoghi a partire dalla prossima settimana, gli israeliani dovranno dimostrare di essere statio guariti dal19 prima di poter entrare nella maggior parte dei luoghi. Il commissario israeliano per la gestione del coronavirus, Nachman Ash, ha affermato che gli israeliani dovranno utilizzare un’appprova o stampare certificati con codice a barre per dimostrare il loro stato. Secondo Channel 12, gli israeliani saranno in grado di scaricare l’app – che non è ancora attiva ente – e inserire i ...

Corriere : In Israele, dove quasi il 50% degli abitanti sono stati vaccinati contro il Covid, è stato istituito un certificato… - QPeriscopica : RT @Corriere: In Israele, dove quasi il 50% degli abitanti sono stati vaccinati contro il Covid, è stato istituito un certificato — il «Gre… - docst : RT @Corriere: In Israele, dove quasi il 50% degli abitanti sono stati vaccinati contro il Covid, è stato istituito un certificato — il «Gre… - ZPeppem : RT @Corriere: In Israele, dove quasi il 50% degli abitanti sono stati vaccinati contro il Covid, è stato istituito un certificato — il «Gre… - LorenzoRossi29 : RT @Corriere: In Israele, dove quasi il 50% degli abitanti sono stati vaccinati contro il Covid, è stato istituito un certificato — il «Gre… -