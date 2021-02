Covid | lockdown soft dal 25 febbraio | spunta anche la zona arancione scuro

VittorioSgarbi : Siamo in mano a scriteriati. Il sindaco di Bono delira: come si può trasmettere un contagio all’aria aperta, in gia… - NicolaPorro : Archiviare il modello cinese e i lockdown paternalisti. @CorradoOcone racconta cosa dobbiamo augurarci dal premier… - Adnkronos : #Covid, #HeatherParisi: 'A Hong Kong sconfitto senza lockdown e vaccino' - Bucintoro7 : RT @SovranitaLavoro: La Svizzera terrà (probabilmente a giugno) un referendum per togliere al governo il potere di imporre lockdown. https:… - HANIA243474887 : Signori, la parola di oggi è 'terrorismo'. -

Ultime Notizie dalla rete : Covid lockdown

Il Sole 24 ORE

... gli allarmi e le paure preventive", ha scritto su Facebook stigmatizzando "ingiustificati ...il blocco almeno fino la 5 marzo quando scade il dpcm attuale che norma le misure anti. ...A distanza di un anno siamo ancora in piena emergenza sanitaria e si parla ancora di chiusure,, zone rosse necessarie a limitare la circolazione del virus in attesa che la campagna vaccinale ...Covid, Crisanti: "Forse siamo ancora in tempo ... "In Australia - ha ricordato Crisanti - per cinque giorni è stato messo in lockdown stretto uno stato di 2,5 milioni di persone e sono stati fatti ...Top Dieci è stato il primo varietà inedito del post lockdown dell’anno scorso. Dagli studi televisivi Fabrizio Frizzi è andato in onda per quattro puntate senza pubblico e applausi registrati, in ...