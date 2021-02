Cortina 2021, Canon Digital Imaging Partner (Di domenica 21 febbraio 2021) Cortina D’AMPEZZO (ITALPRESS) – Canon è stata al fianco di Fondazione Cortina 2021 in qualità di Digital Imaging Partner dei Campionati del Mondo di Sci Alpino che si concludono oggi a Cortina d’Ampezzo. In questa edizione dei Mondiali di Sci, Canon ha supportato il grande racconto della manifestazione con la propria tecnologia di prodotti e servizi di Imaging al fianco dei fotografi professionisti in campo per seguire, documentare le gare e raccontare le emozioni e le passioni degli atleti. Presso il media centre situato nella finish area di Rumerlo – la zona di arrivo delle gare – Canon ha allestito un’area dedicata al servizio Canon Professional Service, per garantire assistenza ai ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 21 febbraio 2021)D’AMPEZZO (ITALPRESS) –è stata al fianco di Fondazionein qualità didei Campionati del Mondo di Sci Alpino che si concludono oggi ad’Ampezzo. In questa edizione dei Mondiali di Sci,ha supportato il grande racconto della manifestazione con la propria tecnologia di prodotti e servizi dial fianco dei fotografi professionisti in campo per seguire, documentare le gare e raccontare le emozioni e le passioni degli atleti. Presso il media centre situato nella finish area di Rumerlo – la zona di arrivo delle gare –ha allestito un’area dedicata al servizioProfessional Service, per garantire assistenza ai ...

