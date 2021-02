Con Joe Biden è tornata la democrazia. La pandemia frutto del sovranismo e della globalizzazione? (Di domenica 21 febbraio 2021) di Biagio Maimone Mi preme sottolineare di essere in linea con le enunciazioni del Presidente degli Stati Uniti, pronunciate nel corso della conferenza sulla sicurezza di Monaco. Concordo, infatti, con l’affermazione dei valori della democrazia rispetto a quelli propri del sovranismo, che alimentano separatismi e non unità, prevalentemente sul piano della vita economica. Il nostro movimento “La Nuova democrazia” è nato, difatti, prendendo le mosse dalla constatazione della crisi dei valori della solidarietà e della condivisione del progresso civile ed umano, che ha determinato la nascita di uno spietato egoismo ed egocentrismo sul piano delle azioni politiche di alcuni Stati, sempre più forti sul terreno della propria ... Leggi su ildenaro (Di domenica 21 febbraio 2021) di Biagio Maimone Mi preme sottolineare di essere in linea con le enunciazioni del Presidente degli Stati Uniti, pronunciate nel corsoconferenza sulla sicurezza di Monaco. Concordo, infatti, con l’affermazione dei valoririspetto a quelli propri del, che alimentano separatismi e non unità, prevalentemente sul pianovita economica. Il nostro movimento “La Nuova” è nato, difatti, prendendo le mosse dalla constatazionecrisi dei valorisolidarietà econdivisione del progresso civile ed umano, che ha determinato la nascita di uno spietato egoismo ed egocentrismo sul piano delle azioni politiche di alcuni Stati, sempre più forti sul terrenopropria ...

