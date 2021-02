Chi è Bugo: Sanremo 2021, Età, Biografia, Lite con Morgan e Instagram (Di domenica 21 febbraio 2021) Bugo, nome d’arte di Cristian Bugatti, è un cantante e cantautore italiano che di recente ha partecipato, insieme a Morgan a Sanremo 2020. I due hanno presentato il brano “Sincero” e sono rimasti nella storia delle TV italiana a causa di una lita avvenuta in diretta. Torna sul palco dell’ Ariston da solo per Sanremo 2021 con il brano dal titolo “E Invece Sì”. Chi è Bugo? Nome: Cristian Bugatti Nome scelto come nome d’arte: Bugo Età: 46 Anni Data di nascita: 2 Agosto 1973 Professione: Cantante e Cantautore Luogo di nascita: Rho (Milano) Segno zodiacale: Leone Altezza: non disponibile Peso: non disponibile Tatuaggi: non disponibile Profilo Instagram ufficiale: @b u g o Seguici sul nostro profilo Instagram ... Leggi su chiecosa (Di domenica 21 febbraio 2021), nome d’arte di Cristian Bugatti, è un cantante e cantautore italiano che di recente ha partecipato, insieme a2020. I due hanno presentato il brano “Sincero” e sono rimasti nella storia delle TV italiana a causa di una lita avvenuta in diretta. Torna sul palco dell’ Ariston da solo percon il brano dal titolo “E Invece Sì”. Chi è? Nome: Cristian Bugatti Nome scelto come nome d’arte:Età: 46 Anni Data di nascita: 2 Agosto 1973 Professione: Cantante e Cantautore Luogo di nascita: Rho (Milano) Segno zodiacale: Leone Altezza: non disponibile Peso: non disponibile Tatuaggi: non disponibile Profiloufficiale: @b u g o Seguici sul nostro profilo...

anthos965iclou1 : @lastrange69 @quartapresenza @stocazzzzzo Mi verrebbe da dire chi non #c’entra il bugo in compagnia è un ladro e un… - 7princ_8 : @pennatheboss Anch'io! Quando ho visto questi duetti ho dovuto rileggere i nomi per cercare di capire chi fossero i… - Zorbathesnail : Non so perché ma mi sono appena svegliata convinta di andare a Sanremo (a cantare proprio, non mi ricordo con chi)… - occhio1980 : @setta_i Per me è un gioco ed infatti perculo chi non mi è piaciuto al suo interno...siete voi ad aver confuso un p… - romeutente : @BugattiCristian ciao bugo! per chi tifi a sanremo? oltre a te ovviamente -