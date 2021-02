Breve invettiva contro l' oligarchia della lingua

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 21 febbraio 2021) Qualche tempo fa ho scritto un articolo sull’uso – o sul tentativo d’imposizione – dello schwa, e ancora ne ricevo commenti, il più delle volte fra il piccato e l’irrisorio. Comprensibile: ero stato irrisorio pure io (come insegna la grande Guia Soncini, la suscettibilità è uno dei tratti accaloranti del nostro tempo). Lo schwa è un simbolo fonetico (si scrive così: ?) in cui fino a qualche anno fa ci si imbatteva soltanto nei dizionari di inglese a indicare la corretta pronuncia, per esempio,a di about, una via di mezzo fra la a e la e, suono piuttosto complicato, sia da emettere sia da cogliere, per chi non sia madre. Oggi se ne propone l’adozione per rendere l’italiano più inclusivo, e infatti si parla anche di «schwa inclusivo». Se mi rivolgo a un gruppo di persone e dico «cari amici» ricorro a un vocabolario patriarcale, poiché ...