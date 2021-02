Bollo auto, le esenzioni per il 2021 (Di domenica 21 febbraio 2021) Bollo auto, le esenzioni in vigore per il 2021: dalle persone con invalidità riconosciuta alle auto elettriche o ibride. Anche per il 2021 ci sono categorie di persone e di mezzi che hanno diritto alle esenzioni per quanto riguarda il pagamento del Bollo dell’auto, appuntamento fisso non particolarmente amato dagli automobilisti. Andiamo a vedere quindi chi ha diritto alle esenzioni e quali sono le casistiche previste. Invalidi o diversamente abili Restano invariate le regole per quanto riguarda i diversamente abili con invalidità civile o portatori di handicap. Questi soggetti hanno diritto all’esenzione. auto elettriche o ibride Ha diritto all’esenzione anche ... Leggi su newsmondo (Di domenica 21 febbraio 2021), lein vigore per il: dalle persone con invalidità riconosciuta alleelettriche o ibride. Anche per ilci sono categorie di persone e di mezzi che hanno diritto alleper quanto riguarda il pagamento deldell’, appuntamento fisso non particolarmente amato daglimobilisti. Andiamo a vedere quindi chi ha diritto allee quali sono le casistiche previste. Invalidi o diversamente abili Restano invariate le regole per quanto riguarda i diversamente abili con invalidità civile o portatori di handicap. Questi soggetti hanno diritto all’esenzione.elettriche o ibride Ha diritto all’esenzione anche ...

news_mondo_h24 : Bollo auto, le esenzioni per il 2021 - infoiteconomia : Bollo auto, ecco quando non deve essere pagato: tutte le esenzioni - infoiteconomia : Bollo Auto, come verificare lo stato dei pagamenti arretrati - infoiteconomia : Cagliari, non vuole pagare 12 mesi arretrati di bollo auto e mette su una truffa - Truciolo_Roll : ho pagato due assicurazioni ed un bollo auto, questa domenica sarà bene che migliori rapidamente -