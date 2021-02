Benevento-Roma, Inzaghi: “Prestazione da leoni, sono orgoglioso. Espulsione? 11 contro 11 potevamo vincerla” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il tecnico del Benevento, Filippo Inzaghi, dopo il pari interno contro la Roma.Al termine del match Benevento-Roma, terminato 0-0 - ed ottenuto in inferiorità numerica, l'allenatore della formazione campana Filippo Inzaghi, ha parlato ai microfoni di "Sky Sport" per analizzare la prova offerta contro compagine capitolina allenata dal tecnico Paulo Fonseca. Di seguito le dichiarazioni del coach del Benevento."Oggi pomeriggio non ho visto il derby perché mi interessava la partita di stasera, siamo stati dei leoni e sono orgoglioso dei miei ragazzi. Siamo rimasti in dieci contro giocatori dal calibro di Dzeko, Pedro ed El Shaarawy: dispiace per ... Leggi su mediagol (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il tecnico del, Filippo, dopo il pari internola.Al termine del match, terminato 0-0 - ed ottenuto in inferiorità numerica, l'allenatore della formazione campana Filippo, ha parlato ai microfoni di "Sky Sport" per analizzare la prova offertacompagine capitolina allenata dal tecnico Paulo Fonseca. Di seguito le dichiarazioni del coach del."Oggi pomeriggio non ho visto il derby perché mi interessava la partita di stasera, siamo stati deidei miei ragazzi. Siamo rimasti in diecigiocatori dal calibro di Dzeko, Pedro ed El Shaarawy: dispiace per ...

