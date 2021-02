Benevento-Roma 0-0, muraglia sannita: Tabellino e Highlights (Di domenica 21 febbraio 2021) La difesa di Inzaghi tiene in dieci contro l’attacco di Fonseca Benevento-Roma: Tabellino e Highlights Benevento-Roma 0-0, Cronaca, Tabellino ed Highlights Benevento-Roma: Tabellino e Highlights – La Roma allenata da Paulo Fonseca parte da favorita al Ciro Vigorito di Benevento, nel tentativo di provare a consolidare la zona Champions in classifica. Emergenza in difesa per il tecnico portoghese, ma saranno i padroni di casa a dover difendere per gran parte dei novanta minuti per provare a salvare il risultato e conquistare almeno un punto. La squadra di Fonseca è tra le più prolifiche contro quelle della seconda metà della classifica e anche tra ... Leggi su ck12 (Di domenica 21 febbraio 2021) La difesa di Inzaghi tiene in dieci contro l’attacco di Fonseca0-0, Cronaca,ed– Laallenata da Paulo Fonseca parte da favorita al Ciro Vigorito di, nel tentativo di provare a consolidare la zona Champions in classifica. Emergenza in difesa per il tecnico portoghese, ma saranno i padroni di casa a dover difendere per gran parte dei novanta minuti per provare a salvare il risultato e conquistare almeno un punto. La squadra di Fonseca è tra le più prolifiche contro quelle della seconda metà della classifica e anche tra ...

ASRomaEN : ?? MATCHDAY ?? ?? Benevento ?? Stadio Vigorito ? 20:45 CET Forza Roma! ???? #ASRoma #BeneventoRoma - NaiveLeftist : RT @capitanfooturo: Fare i complimenti al Benevento è come mangiare la merda e dire che piace. Dico pure che è odioso, ogni volta che non v… - _DAGOSPIA_ : LA ROMA SBATTE SUL MURO DEL BENEVENTO-GIALLO FINALE PER UN RIGORE POI TOLTO DAL VAR: MA C’ERA IL - laziopress : SERIE A | La Roma stecca con il Benevento rimasto in dieci - 24Trends_Italia : 1. Luisa Ranieri - 200M+ 2. Benevento-Roma - 200M+ 3. Parma-Udinese - 200M+ 4. Bill Gates - 100M+ 5. Djokovic - 50M… -