Barba: “Non ci basta una buona prestazione, vogliamo di più” (Di domenica 21 febbraio 2021) Federico Barba, difensore del Benevento, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport poco prima del match contro la Roma: “Stasera non basta una buona prestazione, vogliamo qualcosa in più per fare quello scatto che ci darebbe tanto anche sul piano della classifica”. Foto: sito ufficiale Benevento L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 21 febbraio 2021) Federico, difensore del Benevento, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport poco prima del match contro la Roma: “Stasera nonunaqualcosa in più per fare quello scatto che ci darebbe tanto anche sul piano della classifica”. Foto: sito ufficiale Benevento L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

thepalecountess : @KayWords Se davvero prolungheranno fino al 25 marzo mi sa che andrò in comunque in barba al decreto perché veramente non ha più senso - VGeppo : @SignorErnesto @giovanni_barba Le uova sono rimaste perché non hanno gambe. I conigli sono zompettati via velocemen… - lansiosoanonimo : Che barba veder operare qualcuno che non sia il Dottor Nozzy #90giorniperinnamorarsi - witch_please : Non vedo l'ora sia martedì così mi levo dalle scatole sta barba... - Mediagol : #Benevento-#Roma, Barba: 'Non basta solo una buona prestazione. Classifica? Abbiamo un'obiettivo' -