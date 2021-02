Balaustra rotta | nel burrone | la tragica gita di un ragazzo

(Di domenica 21 febbraio 2021) Bareggio (Milano), 21 febbraio 2021 - Bareggio e Sestriere, due località in lutto per la morte di un. Riccardo Enrico Marcato aveva solo 20 anni e nella celebre località montana del Piemonte ...

Ultime Notizie dalla rete : Balaustra rotta

IL GIORNO

Bareggio (Milano), 21 febbraio 2021 - Bareggio e Sestriere, due località in lutto per la morte di un ragazzo. Riccardo Enrico Marcato aveva solo 20 anni e nella celebre località montana del Piemonte ...Da Bareggio ai sentieri del Sestriere per un'escursione insieme agli amici Il parapetto non ha retto e Riccardo Marcato è volato nel vuoto per 150 metri ...