Atp e Wta 2021, i tabelloni dei tornei della stagione (Di domenica 21 febbraio 2021) La lista di tutti i tabelloni dei tornei Atp e Wta per la stagione tennistica 2021. A gennaio si riparte con la nuova Atp Cup, per poi proseguire con i vari tornei in preparazione agli Australian Open. Un 2021 in cui gli italiani proveranno ad essere protagonisti, dagli Slam agli Internazionali BNL d’Italia. Tra i big occhi puntati su Dominic Thiem, oltre che a Djokovic e Nadal. Attenzione ovviamente anche a Roger Federer, che nonostante salti gli Australian Open, non vede l’ora di tornare ad incantare con le sue magie. Di seguito, la lista aggiornata di tutti i main draw settimana per settimana dei tornei in corso. dal 22 al 28 febbraio TABELLONE ATP MONTPELLIER TABELLONE ATP SINGAPORE TABELLONE ATP CORDOBA TABELLONE WTA ADELAIDE dall’8 al 21 febbraio TABELLONE ... Leggi su sportface (Di domenica 21 febbraio 2021) La lista di tutti ideiAtp e Wta per latennistica. A gennaio si riparte con la nuova Atp Cup, per poi proseguire con i variin preparazione agli Australian Open. Unin cui gli italiani proveranno ad essere protagonisti, dagli Slam agli Internazionali BNL d’Italia. Tra i big occhi puntati su Dominic Thiem, oltre che a Djokovic e Nadal. Attenzione ovviamente anche a Roger Federer, che nonostante salti gli Australian Open, non vede l’ora di tornare ad incantare con le sue magie. Di seguito, la lista aggiornata di tutti i main draw settimana per settimana deiin corso. dal 22 al 28 febbraio TABELLONE ATP MONTPELLIER TABELLONE ATP SINGAPORE TABELLONE ATP CORDOBA TABELLONE WTA ADELAIDE dall’8 al 21 febbraio TABELLONE ...

