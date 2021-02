Zuchtriegel lascia Paestum per Pompei | i saluti di Andria e Greco Pd

Leggi su anteprima24

(Di sabato 20 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCapaccio(Sa) – Gabrielè stato nominato nuovo direttore del Parco Archeologico di. Lo ha annunciato il Ministro Dario Franceschini durante l’inaugurazione di un’importante mostra al Colosseo. Franceschini volle, cinque anni fa. Così Alfonso: “Come accade in questi casi vi è un doppio sentimento: il rammarico per non avere piùalla guida del Parco Archeologico die Velia, la soddisfazione per il riconoscimento così prestigioso che giunge al termine della selezione internazionale affidata ad una Commissione giudicatrice di estrema autorevolezza. Felice di aver compiuto un’esaltante esperienza nei trascorsi cinque anni quale Consigliere di ...