Scuola al via le domande per l' assegnazione provvisoria di docenti e personale ATA

Da oggi, 14 luglio, e fino al 25 luglio personale docente, educativo e ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario) potranno presentare domanda come previsto dal nuovo Contratto Collettivo Nazionale Integrativo firmato il 10 luglio scorso. "Con questa intesa siamo riusciti a ottenere importanti aperture che renderanno la mobilitĂ annuale piĂą accessibile, equa e rispondente alle reali esigenze del personale scolastico”, fanno sapere da Gilda-Unams. Le richieste riguardano l’anno scolastico 202526. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Scuola, al via le domande per l'assegnazione provvisoria di docenti e personale ATA

Scuola Emilia-Romagna: meno 191 posti nel 2025/2026, la Cisl denuncia i tagli al personale scolastico - La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto nuovi tagli all’organico scolastico. In Emilia-Romagna, l’anno scolastico 2025/2026 si aprirà con 191 posti comuni in meno nella scuola statale.

Valditara: “Spero che il contratto per il personale della scuola venga sottoscritto presto” - Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara- durante l'inaugurazione dell'apertura di un asilo nido a Vitulazio - ha ricapitolato alcune delle principali novità che interesseranno il sistema scolastico italiano, focalizzandosi su due aspetti: la continuità didattica per gli studenti con disabilità e la riforma del voto in condotta.

Obblighi del personale docente in caso di chiusura del plesso in cui presta servizio ma altra sede della scuola rimane aperta - Moltissime istituzioni scolastiche sono organizzate su plessi. Ciò significa che l’entità è unitaria, ma la dislocazione delle attività avviene in edifici e luoghi differenti.

