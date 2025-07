In pieno svolgimento il centro estivo comunale dedicato ai bimbi 3-6 anni

Arezzo, 14 luglio 2025 – Attenzione verso le famiglie con un occhio di riguardo per quelle piĂą deboli. Sociale ed inclusione, quindi, è questa l'estate organizzata dall'ufficio Servizi Sociali del comune di Castiglion Fiorentino che ha previsto per questo mese di luglio i centri estivi dedicati ai bimbi dai 3 ai 6 in etĂ prescolare (3-6 anni) anche con disabilitĂ , con possibilitĂ di accesso fino agli 8 anni in caso di disponibilitĂ di posti, con prioritĂ per i bambini residenti nel Comune. "Ci siamo impegnati a garantire alle famiglie un servizio di centri estivi efficiente e inclusivo" spiega l'assessore alle Politiche Sociali e Istruzione, Stefania Franceschini, che aggiunge "abbiamo previsto dei contributi anche per quelle famiglie che hanno scelto i centri estivi organizzati dai privati.

