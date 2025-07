Centrale Unica di Committenza a Cerignola | il Comune potrà gestire appalti di qualunque importo

Un importante riconoscimento è stato conseguito dalla Centrale Unica di Committenza di Cerignola. La stazione appaltante del Comune, infatti, ha ottenuto la qualifica L1SF1, cosa che vale a significare il livello più alto sia per i lavori (L1) sia per i servizi e le forniture (SF1). Questo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

