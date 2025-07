La Corte Costituzionale ha modificato una parte della legge Dini del 1995, che istituisce il sistema contributivo per la pensione, riguardo agli assegni di invaliditĂ ordinari. Con questa sentenza, la Corte ha stabilito che esiste una cifra minima per il trattamento di invaliditĂ , anche per chi rientra interamente nel sistema contributivo. La sentenza però non sarĂ retroattiva. La Corte ha accolto infatti un’indicazione dell’ Inps, che ha fatto notare che, nel caso in cui gli aventi diritto potessero richiedere gli arretrati derivati da questa misura, le casse dell’istituto andrebbero in grave difficoltĂ . 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Assegno di invalidità minimo per tutti, la svolta della Corte Costituzionale