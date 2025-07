Mentre Netanyahu candida Trump lo street artist candida la relatrice Onu su Gaza | la voce che ha denunciato il genocidio e la complicità dell' economia Per il suo ultimo rapporto gli Usa l' hanno sanzionata

( t esto redazione online) Una nuova opera dello street artist Harry Greb candida Francesca Albanese al Nobel per la Pace. Il murale, apparso in via della Lungaretta a Roma, ritrae la funzionaria Onu, contestata dagli Usa, con in mano il premio. E questo solo qualche giorno dopo la candidatura al Nobel, questa ufficiale, di Donald Trump da parte di Benjamin Netanyahu (a qualcuno potrĂ sembrare paradossale ma il premier israeliano ha davvero inviato una lettera al comitato norvegese proponendo che sia il presidente americano a vincere il premio). Leggi anche › Chi è Francesca Albanese, l’inviata Onu a Gaza respinta da Israele Il Nobel per la Pace a Francesca Albanese, relatrice Onu su Gaza: il murale di Harry Greb a Roma. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Mentre Netanyahu candida Trump, lo street artist candida la relatrice Onu su Gaza: la voce che ha denunciato il “genocidio" e la complicitĂ dell'economia. Per il suo ultimo rapporto, gli Usa l'hanno sanzionata

