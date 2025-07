Non sanno perdere ma Luis Enrique ribatte | Volevo dividerli Cosa è successo nella rissa finale dopo PSG-Chelsea

“Non sanno perdere”. Diretto, senza giri di parole Joao Pedro – autore del gol del 3-0 per il Chelsea dopo la doppietta di Palmer – ha parlato così del PSG nel post gara. Il motivo è la rissa avvenuta dopo la schiacciante vittoria del Chelsea per 3-0 contro la squadra parigina in finale del Mondiale per Club. “Sono andato tra i giocatori per dividerli e impedire che la situazione peggiorasse. Non ho altro da dire”, ha però ribattuto Luis Enrique in conferenza stampa. Dall’eliminazione delle due italiane l’attenzione sulla competizione era scemata un po’, ma quanto accaduto dopo la finale ha riportato curiositĂ anche sui social, soprattutto dopo il gesto dell’allenatore spagnolo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Non sanno perdere”, ma Luis Enrique ribatte: “Volevo dividerli”. Cosa è successo nella rissa finale dopo PSG-Chelsea

Luis Enrique si scusa dopo aver messo le mani al collo di Joao Pedro nella rissa finale di Chelsea–PSG. Ma le versioni su cosa sia successo davvero sono molto diverse. Vai su Facebook

