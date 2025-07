È morto Giuseppe Magdalone | icona dei fotoromanzi e pilota aveva 77 anni

Si è spento a 77 anni Giuseppe “Jorgan” Magdalone, celebre volto dei fotoromanzi Lancio e appassionato pilota automobilistico. Originario di Rende, Calabria, l’attore ha incarnato per oltre venticinque anni i sogni romantici di migliaia di lettrici e lettori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

