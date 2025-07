Mercato Inter non solo Enciso nella lista dei desideri per la trequarti | può tornare in auge quel sogno dei tifosi!

Tutti i nomi. Il mercato Inter è sempre attenta a cogliere le occasioni giuste sul mercato estivo e, come sottolinea Tuttosport, il reparto offensivo rimane una delle principali aree di interesse. Attualmente, l’ Inter sta valutando diversi profili, ma l’operazione per Christopher Nkunku del Chelsea sembra complicata dalla valutazione elevata del cartellino, che risulta difficile da sostenere per i nerazzurri. Nonostante ciò, ci sono alternative piĂą abbordabili e altre trattative che potrebbero essere favorevoli. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, non solo Enciso nella lista dei desideri per la trequarti: può tornare in auge quel sogno dei tifosi!

In questa notizia si parla di: mercato - inter - enciso - lista

Mercato Juve, è sfida all’ultimo sangue con l’Inter? Il confronto può “accendersi” su quell’attaccante: gli aggiornamenti che possono ravvivare la contesa tra i bianconeri e i nerazzurri! - di Redazione JuventusNews24 Mercato Juve, la sfida con l’Inter può infiammarsi soprattutto per quel giocatore: ecco cosa può accadere!.

Luis Henrique Juventus, il club bianconero può beffare l’Inter: parte la sfida al club nerazzurro! L’indiscrezione incendia il mercato - di Redazione JuventusNews24 Luis Henrique Juventus, i bianconeri piombano sul giocatore che piace all’Inter! L’indiscrezione incendia il mercato: tutti i dettagli.

Krstovic al centro del derby di mercato tra Juventus e Inter - La rivalitĂ sportiva e di mercato per Krstovic Juventus e Inter si sfidano per Nikola Krstovic, il bomber del Lecce che incanta la Serie A.

L'attaccante di qualità che l'Inter cerca potrebbe arrivare verso la fine del mercato. In questo caso, il nome di #Enciso è quello più facile da raggiungere dai nerazzurri. @tuttosport & @InterHubOff Vai su X

L'Inter torna su Julio César Enciso L'attaccante paraguaiano piace ai nerazzurri da tempo, ed è considerato il nome giusto per il post Taremi Cosa ne pensate? #Inter #JulioEnciso Vai su Facebook

Inter, tracciato l'identikit del trequartista per Chivu: da Nico Paz a Enciso, i nomi in lista; La giovane Inter. Chivu col fantasista. Prende quota Enciso; La giovane Inter. Chivu col fantasista. Prende quota Enciso.

Inter, tracciato l'identikit del trequartista per Chivu: da Nico Paz a Enciso, i nomi in lista - Non solo il difensore: l'Inter lavora sul mercato per regalare a Cristian Chivu un jolly offensivo con grande qualità nei piedi. Segnala calciomercato.com

TS - Trequartista fondamentale per Chivu: Enciso il nome giusto? Nkunku più lontano, Openda in lista - Anche Tuttosport sottolinea una delle sensazioni di quest’estate, ovvero la volontà del tecnico Cristian Chivu di accantonare il 3- msn.com scrive