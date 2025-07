Sinner trionfa a Wimbledon 2025 e anche in tv ma è rivolta social contro Rai e istituzioni

La finale Sinner-Alcaraz a Wimbledon 2025 vinta dall’azzurro traina gli ascolti tv di domenica 13 luglio per TV8 che l’ha trasmessa in chiaro. Sui social, però, tiene banco la polemica per la mancata diretta da parte della Rai e per l’assenza delle istituzioni. La possibilità di assistere in chiaro alla partita, storica per i sempre più numerosi amanti italiani del tennis, non è bastata a placare gli animi di chi punta il dito contro l’emittente pubblica. Per questo motivo, ora la Rai è in tendenza su X con migliaia di post. Le polemiche contro la Rai.. “Ma vi sembra normale che la Rai, superpagata con i nostri canoni, non debba trasmettere un evento importante come la finale di Wimbledon dove per la prima volta un tennista italiano si aggiudica il prestigioso trofeo? A mio avviso, la Rai va privatizzata”; “Solo vergogna per la Rai! Il mondo festeggia Sinner e noi paghiamo il canone per 4 programmi demenziali!”; “È molto semplice. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sinner trionfa a Wimbledon 2025 e anche in tv, ma è rivolta social contro Rai e istituzioni

In questa notizia si parla di: sinner - wimbledon - social - istituzioni

Ha già vinto Wimbledon, Sinner e Alcaraz: verdetto inaspettato - Che Wimbledon fosse uno dei tornei più imprevedibili del calendario tennistico lo si sapeva già. Ma questa edizione 2025, giunta solo al secondo turno, ha già mostrato quanto possa essere spietata l’erba londinese.

Wimbledon, come sta Jannik Sinner dopo l'infortunio al gomito? - Meno di 48 ore per recuperare per l'azzurro che è passato ai quarti dopo il ritiro dell'avversario Dimitrov, ma non è certo potrà giocare contro Ben Shelton

Wimbledon, Cobolli lotta ma si arrende. Sarà Djokovic a sfidare Sinner - Finisce nei quarti di finali il sogno di Flavio Cobolli, ma è un percorso straordinario quello del giovane talento romani che avrà tante altre occasioni nella sua vita a Wimbledon.

Jannik Sinner, un nostro campione ha vinto per la prima volta nella storia Wimbledon, il torneo di tennis più prestigioso e non era presente in tribuna alcun rappresentante delle nostre istituzioni, sportive e non, come Abodi o altri. Vergognatevi, meritate solo di Vai su Facebook

Grazie Jannik, orgoglio italiano: il mondo delle istituzioni celebra il trionfo di Sinner; Jannik Sinner, Wimbledon e il delirio di omaggi social; Per Alcaraz il tifo del re Felipe, per Sinner l'assenza delle politica che esulta solo via social.

Sinner trionfa a Wimbledon 2025 e anche in tv, ma è rivolta social contro Rai e istituzioni - Alcaraz a Wimbledon 2025 vinta dall'azzurro traina gli ascolti tv di domenica 13 luglio per TV8 che l'ha trasmessa in chiaro. Da lapresse.it

Sinner è il re, ma a Wimbledon l’Italia è assente: “Come mai nessuno del governo?” - La politica ieri è corsa sui social a festeggiare lo storico trionfo di Jannik Sinner a Wimbledon. msn.com scrive