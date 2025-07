Borrelli aggredito a Santa Lucia di Serino Vecchia | Che questo episodio non intacchi l' immagine dell' Irpinia

L’episodio accaduto a Santa Lucia di Serino va condannato ma non può compromettere l’immagine di quella comunitĂ , nĂ©Â tantomeno quella dell’Irpinia intera. Proprio per scongiurare questo rischio, che vanificherebbe i tanti sforzi delle aree interne, ho invitato l’On. Borrelli a Cassano Irpino. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Vergogna a Santa Lucia di Serino: aggredito il deputato Borrelli per aver segnalato auto sui posti disabili - Succede così, in Irpinia. A Santa Lucia di Serino, provincia di Avellino, domenica 13 luglio 2025. C’è un convegno sui diritti degli animali, organizzato dal sindaco Ottaviano Vistocco.

Santa Lucia di Serino, Borrelli aggredito in strada: “Mi volevano ammazzare” - SANTA LUCIA DI SERINO — Nella giornata di oggi, il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Francesco Emilio Borrelli è stato aggredito fisicamente durante un intervento pubblico nel comune di Santa Lucia di Serino, in provincia di Avellino.

Borrelli aggredito a Santa Lucia di Serino: “Mi hanno trascinato e colpito con violenza inaudita” - «Sono andato a Santa Lucia di Serino per parlare della violenza contro gli animali, visto che recentemente è stato ucciso un gatto con l'acido», ha spiegato il parlamentare.

Aggredito in Irpinia il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Francesco Borrelli. Il fatto si è verificato a Santa Lucia di Serino, dove il parlamentare aveva partecipato a un convegno. Qui, è stato aggredito verbalmente

Sono andato a Santa Lucia di Serino per parlare della violenza contro gli animali visto che recentemente è stato ucciso un gatto con l'acido Poco dopo davanti al sindaco e ai carabinieri vengo assalito da un gruppo di bruti.

Santa Lucia di Serino, Borrelli aggredito in strada: “Mi volevano ammazzare”; Borrelli dopo l’aggressione a Santa Lucia di Serino: “Colpito perché difendo legalità e diritti”; Borrelli aggredito a Santa Lucia di Serino: Violenza inaudita.

Borrelli aggredito nell'avellinese: “Mi hanno trascinato e colpito con violenza inaudita” - Il deputato Avs era in Irpinia per parlare della violenza contro gli animali: assalito davanti a sindaco e carabinieri dopo un richiamo della scorta per auto in sosta selvaggia ... Lo riporta napolitoday.it

Borrelli dopo l’aggressione a Santa Lucia di Serino: “Colpito perché difendo legalità e diritti” - Dichiarazione dell’onorevole Francesco Emilio Borrelli «Mentre ero a Santa Lucia di Serino, insieme al Sindaco, per discutere dei diritti degli animali — in seguito al terribile episodio di un gatto u ... Da irpiniaoggi.it