Dalla tregua alla pressione La nuova linea Usa su Putin

A poche ore dalla preannunciata dichiarazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump dichiarazione riguardo al conflitto in Ucraina, cominciano ad emergere dettagli sul suo presunto contenuto. Due fonti contattate dalla testata americana Axios hanno infatti riferito che l'annuncio del leader statunitense, che avverrĂ in occasione dell'incontro dell'inquilino della Casa Bianca con il Segretario Generale della Nato Mark Rutte, riguarderĂ un nuovo pacchetto di rifornimenti per Kyiv, contenente tra le altre cose anche sistemi d'arma definiti come "offensivi". Qualora fosse effettivamente così, l'annuncio segnerebbe un punto di svolta nella policy dell'amministrazione Trump nei confronti del conflitto in Ucraina.

