Bimbo di 3 anni cade per 9 metri dal terzo piano | passanti chiamano i soccorsi è grave

Il piccolo, di tre anni, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Maurizio di Bolzano. Secondo una prima ricostruzione, si sarebbe prima arrampicato su una sedia e poi sul termosifone e da lì avrebbe raggiunto la finestra. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: anni - bimbo - cade - metri

Amalfi, bimbo di 5 anni colpito da malore improvviso a scuola: trasferito d’urgenza al Santobono - Attimi di forte apprensione ad Amalfi nella mattinata di ieri, dove un bambino di soli 5 anni, Francesco, è stato colpito da un malore improvviso mentre si trovava a scuola.

Bimbo di 9 anni sfugge alla mamma e precipita per 10 metri nella tromba delle scale a Legnano: è grave - Un bambino di 9 anni è precipitato per 10 metri nella tromba delle scale di un condominio di Legnano (Milano).

Drammatica Pasquetta in famiglia: bimbo di soli 5 anni morso al volto dal cane dei nonni. Arriva l’eliambulanza per il trasporto a Roma. L’episodio alla periferia di Latina - Paura a Latina: bambino morso dal cane durante la Pasquetta. Un drammatico incidente ha segnato il lunedì di Pasquetta di una famiglia residente nella periferia di Latina.

59enne cade dalla barca, poi la tragedia: ritrovato 3 metri sott’acqua Vai su Facebook

Bimbo di 3 anni cade per 9 metri dal terzo piano: passanti chiamano i soccorsi, è grave; Bimba di 4 anni cade da una finestra lasciata aperta: un volo di 7 metri, è grave; Bambino di 3 anni si arrampica e cade dal balcone per otto metri.

Bimbo di 3 anni cade per 9 metri dal terzo piano: passanti chiamano i soccorsi, è grave - Grave incidente a Bolzano, dove un bambino di tre anni è caduto dalla finestra di casa dal terzo piano. Da fanpage.it

Bolzano, bimbo di 3 anni cade dalla finestra al terzo piano: è gravissimo - Un bambino di 3 anni è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale San Maurizio di Bolzano dopo essere caduto d a una finestra del terzo piano mentre era in casa, in via Bassano. Lo riporta repubblica.it