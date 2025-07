Testa e coraggio così Jannik Sinner ha vinto Wimbledon

Pochi minuti dopo aver vinto il suo primo Wimbledon, Jannik Sinner ha ringraziato prima di tutto Carlos Alcaraz. È una prassi, a volte retorica, ma ieri sul campo centrale dell’All England Club non sembrava solo il protocollo. È evidente che i due si spingano a vicenda oltre i propri limiti. Un mese e mezzo dopo l’epica finale del Roland Garros, i due si sono affrontati di nuovo e stavolta è stato Jannik a trionfare, contro un avversario che lì aveva già vinto due volte e partiva ancora da favorito. Jannik Sinner Wimbledon Day Fourteen: The Championships - Wimbledon 2025. Shi TangGetty Images Per i tifosi di Jannik Sinner, Parigi era stata devastante. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Testa e coraggio, così Jannik Sinner ha vinto Wimbledon

Jannik Sinner spinge in allenamento con Sonego a Roma. Domani training con un top-5 - Proseguono i lavori in corso per Jannik Sinner.

Casper Ruud e il rispetto per Jannik Sinner: "Ha vissuto un momento difficile, esprimerà un ottimo tennis a Roma" - Un gran giocatore sul campo e un campione fuori. Lo si potrebbe definire così Casper Ruud, recentemente vincitore del Masters1000 di Madrid.

Papa Leone XIV riceve Jannik Sinner in Vaticano: l'incontro tra i due dopo lo scambio di battute a distanza - Jannik Sinner ha incontrato il nuovo Pontefice, papa Leone XIV, in Vaticano. Il tennista numero uno al mondo è stato ricevuto questa mattina insieme alla sua famiglia e a quella di Angelo Binaghi, presidente della Federazione italiana tennis.

Tennis, Sinner 'allunga' in testa su Alcaraz, Cobolli in top 20 - Jannik Sinner ha ulteriormente ampliato il suo vantaggio in vetta alla classifica mondiale del tennis dopo aver sollevato per la prima volta il trofeo di Wimbledon, sconfiggendo in finale Carlos Alcaraz.

Adriano Panatta: "Ho visto un italiano vincere Wimbledon. Il più grande talento di Sinner è nella testa" - "Contento, e anche un po' emozionato", l'ex tennista afferma che "in tanti anni di tennis, raramente avevo visto uno come