Jannik Sinner il ballo con Iga Swiatek | cos' è il Champions' Ball di Wimbledon

A chiudere ufficialmente l'edizione 2025 di Wimbledon, come da tradizione di recente riscoperta, è stato l'evento denominato "Champion's Ball", una cena di gala che ha il suo culmine nel "ballo dei campioni", ovvero tra i due vincitori del torneo singolare maschile e di quello femminile del prestigioso Slam londinese. In questa circostanza, quindi, ad aprire le danze sono stati Jannik Sinner e Iga Swiatek, entrambi alla loro prima vittoria sull'erba dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club, di cui sono diventati automaticamente soci. Il "ballo dei campioni" divenne parte della cerimonia conclusiva di Wimbledon, un evento mondano durante il quale i due protagonisti assoluti del torneo aprivano le danze dinanzi a una platea composta da ospiti illustri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Jannik Sinner, il ballo con Iga Swiatek: cos'è il "Champions' Ball" di Wimbledon

In questa notizia si parla di: jannik - sinner - ballo - swiatek

Jannik Sinner spinge in allenamento con Sonego a Roma. Domani training con un top-5 - Proseguono i lavori in corso per Jannik Sinner. Il ticchettio delle lancette continua e il 10 maggio, data d’ esordio del n.

Casper Ruud e il rispetto per Jannik Sinner: “Ha vissuto un momento difficile, esprimerà un ottimo tennis a Roma” - Un gran giocatore sul campo e un campione fuori. Lo si potrebbe definire così Casper Ruud, recentemente vincitore del Masters1000 di Madrid.

Papa Leone XIV riceve Jannik Sinner in Vaticano: l’incontro tra i due dopo lo scambio di battute a distanza - Jannik Sinner ha incontrato il nuovo Pontefice, papa Leone XIV, in Vaticano. Il tennista numero uno al mondo è stato ricevuto questa mattina insieme alla sua famiglia e a quella di Angelo Binaghi, presidente della Federazione italiana tennis.

La tradizione vuole che i vincitori del titolo si esibiscano in un ballo dopo la vittoria del torneo: questa volta è toccato a Jannik SInner e a Iga Swiatek Video da X Vai su Facebook

Jannik Sinner sul tradizionale ballo tra i vincitori di Wimbledon con Iga Swiatek "Quello è un problema! A ballare non sono proprio... però dai, me la cavo!" Vai su X

Sinner e Swiatek: il ballo durante la serata di gala; Jannik Sinner show anche nel ballo dei campioni con Iga Swiatek; Jannik Sinner balla con Iga Swiatek: Wimbledon finisce in smoking e dolce imbarazzo.

Jannik Sinner balla con Iga Swiatek: Wimbledon finisce in smoking e dolce imbarazzo - Dal trionfo sull’erba contro Alcaraz al gala con la campionessa del torneo femminile: il tennista altoatesino conquista anche con la sua eleganza. Si legge su iodonna.it

Wimbledon, Sinner e Swiatek: il ballo dei campioni alla serata di gala - Come da tradizione, i campioni di Wimbledon si sono esibiti nel ballo di fine torneo: protagonisti di quest’anno, Jannik Sinner e Iga Swiatek ... Lo riporta panorama.it