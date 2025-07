Picchia la madre a Caserta e la costringe a una condizione di grave degrado soprusi durati anni | arrestato

Un 34enne è stato arrestato a Caserta per maltrattamenti ed estorsione: per anni ha costretto la madre a consegnargli la pensione con violenze. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Picchia la madre a Caserta e la costringe a una condizione di grave degrado, soprusi durati anni: arrestato

