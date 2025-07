La Rete di Trieste arriva a Benevento | presentazione della piattaforma degli amministratori locali cattolici

Tempo di lettura: 2 minuti La cittĂ di Benevento ospiterĂ uno degli appuntamenti della Rete di Trieste, il network nazionale che riunisce amministratori locali di ispirazione cattolica per costruire un nuovo modo di fare politica: dal basso, radicato nei territori, e aperto al dialogo tra esperienze diverse. Civico22, Per e il Laboratorio per la felicitĂ pubblica, realtĂ attive sul territorio beneventano e aderenti alla rete, presenteranno il primo documento programmatico nazionale della Rete di Trieste, nata a febbraio 2025 a margine della Settimana Sociale dei Cattolici Italiani. Cinque i temi principali al centro dell’iniziativa, che riguardano da vicino la vita delle comunitĂ locali: Partecipazione giovanile alla politica, con proposte per la formazione, la rappresentanza e nuovi spazi di socialitĂ ;. 🔗 Leggi su Anteprima24.it Š Anteprima24.it - La Rete di Trieste arriva a Benevento: presentazione della piattaforma degli amministratori locali cattolici

