LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | tutto pronto per il via

LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 13.19 Giornata importante quella odierna che anticipa il giorno di riposo. Tadej Pogacar darĂ battaglia per il successo parziale o lascerĂ andare la fuga? In ogni caso ci potrebbero essere dei movimenti in chiave classifica generale. 13.16 8 chilometri di trasferimento, via ufficiale alle 13.25. 13.13 Nel giorno della festa nazionale francese la Grand Boucle 2025 presenta una frazione esplosiva che promette spettacolo. La tappa partirĂ da Ennezat con l'arrivo posto a Le Mont Dore Puy De Sncy dopo 165.3 km ed un dislivello totale di 4450 metri.

