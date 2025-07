Istat | nel 2024 il 26,7% dei minori a rischio povertà

Nel 2024, il 26,7% dei minori è a rischio di povertà o di esclusione sociale, quota che sale marcatamente per i minori che risiedono nel Sud e nelle Isole (43,6%) Il rischio aumenta anche al crescere del numero di minori di 16 anni presenti in famiglia: per i minori che vivono con i genitori, l'indicatore.

Rischio povertà per il 27% dei minori - 11.05 Il rischio di povertà o esclusione sociale per i minori in Italia nel 2024 è stabile al 27,1%, ma cresce per i bambini con meno di 6 anni passando dal 25,9% al 27,7%.

Istat. Nel 2024,il 26,7% dei minori è a rischio di povertà o di esclusione sociale,quota che sale marcatamente per i minori che risiedono nel Sud e nelle Isole (43,6%).Il rischio aumenta anche al crescere del numero di minori di 16 anni presenti in famiglia.

