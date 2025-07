Cani rapiti il nuovo fenomeno per chiedere il riscatto | baby gang e clan vogliono anche 5mila euro

Ogni giorno in Italia spariscono cani: rubati nei cortili, rapiti dai sedili delle auto, portati via durante le passeggiate. Un fenomeno sommerso, in preoccupante crescita, che spesso sfugge alle statistiche ufficiali e si muove nell’ombra. Bastano pochi secondi per far sparire un cane. Come è successo a Soverato, in provincia di Catanzaro, dove un American Staffordshire è stato strappato via durante una passeggiata. Qualche ora dopo, è arrivata la telefonata: “ Vuoi il cane? Sono 500 euro.” I carabinieri sono intervenuti arrestando un 35enne con l’accusa di furto e tentata estorsione, ma questo episodio è solo la punta di un iceberg molto più grande. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Cani rapiti, il nuovo fenomeno per chiedere il riscatto: baby gang e clan vogliono anche 5mila euro

