Bimbo di 3 anni precipita dal terzo piano a Bolzano è gravissimo

Bolzano, 14 luglio 2025 ‚Äst√ą bastata una distrazione perch√© si sfiorasse la tragedia. Fiato sospeso a Bolzano per la sorte di un¬† bambino di 3 anni,¬† ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale cittadino San Maurizio¬†dopo essere caduto da una finestra del terzo piano di un appartamento¬†di¬†via Bassano. Il piccolo si trovava in casa quando, per cause in corso di accertamento, √® precipitato per circa 9 metri. Un volo tremendo Stando a¬†una prima ricostruzione pare che il piccolo si sia prima arrampicato su una sedia e poi sul termosifone da cui ha facilmente raggiunto la finestra che in quel momento era aperta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Bimbo di 3 anni precipita dal terzo piano a Bolzano, √® gravissimo

