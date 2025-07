Ambesi | Sinner sull’erba ha qualcosa in più di Alcaraz Può divendere il n1 da ora giocherà in casa…

Wimbledon 2025 è andato ufficialmente in archivio con la vittoria di Jannik Sinner nella finale del singolare maschile su Carlos Alcaraz per 4-6 6-4 6-4 6-4. Della partita in sé e di tanto altro si è parlato nell'ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti  Guido Monaco e Massimiliano Ambesi. " Alcaraz non è stato ingiocabile nella seconda metà del primo set. Ci sono stati degli errori, soprattutto uno schiaffo al volo a campo aperto tirato non si sa dove. Secondo me quel colpo ha un po' influenzato quello che è successo dopo.

In questa notizia si parla di: alcaraz - ambesi - sinner - erba

