Troppe discariche in strada il Terzo Quartiere chiede il ripristino della raccolta ingombranti

La riattivazione del servizio di raccolta ingombranti per le strade del quartiere per combattere con un'arma in più l'abbandono dei rifiuti. Questa la richiesta al Comune del presidente del Terzo Quartiere Alessandro Cacciotto che in diverse occasioni ha denunciato la piaga delle discariche. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

