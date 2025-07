Cortona ampliamento dell’orario di funzionamento delle scale mobili

Arezzo, 14 luglio 2025 – Le scale mobili saranno attive ogni giorno fino a mezzanotte. L’Amministrazione comunale ha attivato una convenzione con una societĂ esterna che svolgerĂ il compito di sorveglianza e monitoraggio degli impianti. Grazie a questo affidamento, oltre al quotidiano lavoro svolto dagli agenti di Polizia municipale, nei turni notturni dell’estate sarĂ possibile impiegare personale esterno in modo da garantire l’operativitĂ delle scale mobili. «Una delle criticitĂ dell’accessibilitĂ del nostro centro storico era rappresentata dalla chiusura serale delle scale mobili - dichiara il sindaco di Cortona Luciano Meoni - con questo affidamento andiamo a rispondere ad una richiesta proveniente dalle attivitĂ produttive in una stagione caratterizzata da un flusso importante di visitatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cortona, ampliamento dell’orario di funzionamento delle scale mobili

