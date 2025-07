Bolzano bambino di 3 anni cade dalla finestra al terzo piano | è grave

Pare che si sia arrampicato su una sedia e poi sul termosifone. È ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale San Maurizio di Bolzano. Il bimbo è caduto per circa 9 metri. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Bolzano, bambino di 3 anni cade dalla finestra al terzo piano: è grave

Bambino di 8 anni precipita in un lucernario mentre si recava a scuola: ricoverato in gravi condizioni a Bolzano - Un bambino di 8 anni è rimasto gravemente ferito questa mattina, 30 aprile, dopo essere precipitato in un lucernario a Cermes, in Alto Adige.

