Umanità e mini lune | la Terra potrebbe avere più compagne di quanto immaginiamo

Ci sono fenomeni spaziali che stupiscono sempre. Una nuova ricerca, diretta da Robert Jedicke, ricercatore dell'Università delle Hawaii, suggerisce che una mezza dozzina di frammenti di Luna potrebbero orbitare brevemente attorno alla Terra in qualsiasi momento prima di dirigersi verso il Sole, ma le loro piccole dimensioni e la loro velocità li rendono difficili da individuare. Quando oggetti provenienti dallo spazio entrano in collisione con la Luna sollevano materiale dalla superficie emettendo una sorta di pioggia, parte della quale riesce a disperdersi nello spazio superando la ridotta forza di gravità lunare.

