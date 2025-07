Appuntamento con il nordic walking avvolti nell' atmosfera delle saline

Domenica 20 luglio alle 9 il Centro Visite Salina di Cervia organizza due ore di Nordic Walking nella magica atmosfera della Salina di Cervia insieme a Maurizio Benedetti. Partendo dal Centro Visite della Salina di Cervia, e accompagnati da un istruttore sportivo, i partecipanti percorrono i. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Appuntamento con il nordic walking avvolti nell'atmosfera delle saline

