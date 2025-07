Wimbledon il campione Sinner balla scatenato con la vincitrice del torneo femminile Iga Swiatek al party londinese dopo il loro trionfo - VIDEO

"Ballo male, ma mi interessa poco. Troverò un modo.", ha detto Sinner prima di danzare al "champions dinner" che, tradizionalmente, chiude il torneo di Wimbledon Dopo il trionfo a Wimbledon 2025, il vincitore del singolare maschile, Jannik Sinner, ha fatto un balletto con la vincitrice del torneo femminile, Iga Swiatek, al party londinese.

