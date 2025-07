Cinque milioni per gli enti che erogano pasti agli indigenti pubblicato l' avviso della Regione

L'assessorato regionale della Famiglia ha pubblicato l'avviso per l'assegnazione di 5 milioni di euro, rifinanziati nella manovra bis approvata poco più di un mese fa dall'Ars, a enti attivi nell'erogazione diretta di pasti e di generi alimentari a persone e famiglie indigenti. I criteri di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

