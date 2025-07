Con Markus Flasch, direttore di Bmw Motorrad, e Alexander Buckan, direttore del design, per parlare del nuovo corso tecnico e stilistico del marchio tedesco. In primo piano il concept RR, omaggio alla vittoria di Toprak Razgatlioglu nel Mondiale Superbike 2024 svelato a Villa d'Este. "Stiamo cercando di semplificare il portafoglio e la profittabilitĂ dei nostri modelli" dichiara Flasch, "abbiamo e avremo un mix tra modelli fondamentali che hanno una grande base di fan che li continua a comprare, e proposte per attirare nuovi clienti". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Flasch, ceo Bmw Motorrad: "Il Concept RR anticipa il futuro. Vogliamo avvicinare i giovani al brand". E sulla MotoGP...