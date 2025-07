Aversa violenza tra stranieri in piazza Vittorio Emanuele Sindaco | Chiederò più controlli al Prefetto

È stato un fine settimana di tensione e violenza ad Aversa, in piazza Vittorio Emanuele III, dove da tempo si registrano disordini e situazioni di degrado, spesso denunciati dai residenti. L’ultimo in ordine di tempo è avvenuto nelle scorse ore. A denunciare l’accaduto è stata la sezione locale della Lega, che ha diffuso un video . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Aversa, violenza tra stranieri in piazza Vittorio Emanuele. Sindaco: “Chiederò più controlli al Prefetto”

In questa notizia si parla di: aversa - violenza - piazza - vittorio

Aversa, piazza Vittorio Emanuele tra degrado e violenza. I residenti: “Qui non si vive più” - Acqua stagnante e maleodorante nella fontana centrale, rifiuti e incuria. Piazza Vittorio Emanuele, un tempo cuore del centro storico di Aversa, oggi versa in uno stato di abbandono.

È stata smantellata dai Carabinieri a Caserta, una piazza di spaccio attiva nei comuni di Grazzanise e Santa Maria la Fossa. Numerosi gli episodi di cessione di cocaina e hashish documentati, con un giro d’affari di oltre 70 mila euro. 5 i soggetti tratti in arresto Vai su Facebook

Ancora una rissa in piazza: Salotto della città trasformato in zona franca; Aversa, sos movida violenta, maxirissa in centro: «Controlli interforze»; Dipendente di banca aggredita e poi scippata: ladro in fuga col cellulare.

Aversa, giovani con taser in piazza: «Vanno subito disarmati» - Il video è diventato virale sui social Aversa, giovani con taser in piazza: «Vanno subito disarmati» di Livia Fattore Articolo riservato agli abbonati premium lunedì 3 febbraio 2025, 08:32 ... Lo riporta ilmattino.it

Aversa, rapina in banca in stile Fast&Furious: ecco cosa è successo - ROMA – Rapina in pieno stile “Fast&Furious” ad alla filiale Unicredit di piazza Vittorio Emanuele a Aversa, provincia di Caserta. Riporta blitzquotidiano.it