PSVITA Vita Moonlight 0.123 | Tutte le Novità e Miglioramenti

Vita Moonlight, il port per PlayStation Vita dello streaming  Moonlight, è stato aggiornato alla versione  0.12.3, portando con sé una serie di miglioramenti significativi in termini di usabilità, gestione dei dispositivi e stabilità. Scopriamo insieme tutte le novità!   Nuove Funzionalità Principali. Selezione Automatica delle Cartelle per Config e Cache. Moonlight ora seleziona e crea automaticamente la cartella più adatta per i file di configurazione e cache, migliorando la  compatibilità  e l' affidabilità  dell'app. Nuovo Menu di Gestione Host. Gestisci gli host associati con maggiore facilità grazie a: Stato migliorato  (connesso, offline, IP cambiato).

