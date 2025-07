Via Roma entro agosto l' installazione di un nuovo semaforo all' incrocio con via Mariano Stabile

Entro il mese di agosto la viabilitĂ all'incrocio tra via Roma e via Mariano Stabile sarĂ regolata da un semaforo. Inizieranno dopodomani (mercoledì 16 luglio) i lavori per la realizzazione del nuovo impianto la cui installazione è stata decisa dall’Ufficio traffico e mobilitĂ del Comune. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: roma - entro - agosto - installazione

Nuova cittĂ giudiziaria a Roma: riqualificazione di Piazzale Clodio entro il 2029 - La riqualificazione delle strutture e la realizzazione di un nuovo edificio, con tanto di parcheggio sotterraneo: vedrĂ la luce entro il 2029 la nuova cittĂ giudiziaria di piazzale Clodio a Roma.

Riconferma supplenti sostegno, entro il 31 maggio richiesta della famiglia Cosa devono fare le scuole. [AGGIORNATO con Roma] - Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato il DM n. 32 del 26 febbraio 2025 "Misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l’anno scolastico 2025/2026" e qualche ufficio Scolastico si attiva per fornire le indicazioni ai Dirigenti scolastici.

E per Galleria Roma si punta a partire entro settembre - Nel piano di investimenti di circa 3 milioni di euro sbloccato la scorsa settimana in consiglio comunale grazie all’approvazione della delibera sulla variazione di bilancio, ci sono anche le risorse che il Comune di Pesaro impiegherà per il restyling di Galleria Roma.

? The Playmaker Un’installazione immersiva e dinamica firmata da Stefano Boeri Architetti, dedicata alla leggenda del calcio Sandro Mazzola, al centro della mostra Football City, Art United per il Manchester International Festival 2025. Tre moduli cilindrici, Vai su Facebook

Not a Target: l'installazione al centro di Roma per dire stop agli attacchi ai civili durante le guerre; Roma, il Balloon Museum arriva a La Nuvola: grandi opere d'arte gonfiabile interattive di artisti contemporanei; Nella Galleria Sordi a Roma il mosaico «romano» targato McDonald’s.

Roma, il 26 agosto riapre la Metro A tra Termini e Battistini - RaiNews - Roma, il 26 agosto riapre la Metro A tra Termini e Battistini La sospensione del servizio è stata necessaria per installare nuovi binari nelle stazioni Battistini e Cornelia 23/08/2024 ... Da rainews.it

Roma: entro agosto tornano in servizio tutti convogli Metro C - Roma: entro agosto tornano in servizio tutti convogli Metro C Gualtieri,rimettiamo in piedi sistema, a lavoro anche su linea A ROMA , 25 agosto 2022, 17:20 ... Scrive ansa.it