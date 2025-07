Bambino di 3 anni precipita dalla finestra al terzo piano | è gravissimo Il piccolo si è arrampicato su una sedia poi il ' volo' di 9 metri

BOLZANO -¬†Bambino di 3 anni cade dalla finestra al terzo piano e precipita per 9 metri. Il piccolo √® ora¬†ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale San Maurizio di Bolzano.. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it ¬© Ilgazzettino.it - Bambino di 3 anni precipita dalla finestra al terzo piano: √® gravissimo. Il piccolo si √® arrampicato su una sedia, poi il 'volo' di 9 metri

Ragazza di 19 anni precipita dal settimo piano e muore: voleva fotografare i murales da un edificio abbandonato - Tragedia a Roma. Carlotta C., una ragazza di 19 anni, è morta dopo essere precipitata da sette piani dall'ex Molino Agostinelli di via del Pescaccio, una struttura abbandonata da anni e diventata una sorta di mecca per la serie di murales fatti negli anni.

Damiano Casanova precipita davanti agli amici durante un'escursione e muore a 63 anni. Lo strazio del paese: aveva perso moglie e fratello - SOSPIROLO (BELLUNO) - Pochi secondi, un volo nel vuoto, gli amici impietriti che lo vedono sparire inghiottito dal burrone, poi il silenzio, gli ultimi sassi smossi nella caduta che si fermano:.

Choc ad Appignano, sale sul tetto del condominio e si spara un colpo di pistola. Il corpo precipita a terra: la vittima ha 58 anni. Indagini in corso - APPIGNANO - Tragedia ad Appignano del Tronto, dove questa sera, un uomo di 58 anni si è tolto la vita in via delle Rimembranze.

Ancona, tragedia agli Archi: precipita dalla finestra e muore a 48 anni Vai su Facebook

