Mercatino dei bambini | successo per la serata con la guardia costiera

Serata speciale del Mercatino dei bambini di Montesilvano, venerdì 11 luglio nello spazio antistante il Pala Dean Martin. A trovare i piccoli commercianti sono andati gli uomini della guardia costiera di Pescara, delegazione di Montesilvano, che hanno tenuto una lezione sulla tutela dell'ambiente. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

