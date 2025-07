ANCONA – Per un’esercitazione della protezione civile finalizzata a testare il Piano di emergenza della Raffineria Api di Falconara, domani pomeriggio, martedì 15 luglio, dalle 15,30 alle 18, il traffico in direzione nord in via Flaminia sarà deviato lungo via Conca e poi sulla Statale 16. Per. 🔗 Leggi su Anconatoday.it